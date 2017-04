Es ist nicht erwiesen, dass der syrische Machthaber Assad die Giftgas-Attacke verursacht hat. Hingegen steht zweifelsfrei fest, dass der Raketenangriff zweier US-Kriegsschiffe auf einen Militärflugplatz in Syrien ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht war. Hier haben die Mainstream-Medien die Öffentlichkeit belogen.



Autor: Wolfgang Freisleben

Westliche Medien haben eine bevorzugte Informationsquelle: Die „Oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“. Klingt theatralisch, ist aber gezielte Irreführung. Denn dabei handelt es sich um nichts Anderes als die Selbstdarstellung des Exil-Syrers Rami Abdel Rahman, der seit 15 Jahren im englischen Coventry sitzt, die Nachrichtenagenturen und auflagenstarke Medien in Europa anliefert und selbst jegliches Interview verweigert. Dennoch überlassen ihm die europäischen Medien willig und ungeprüft die Deutungshoheit.

Er behauptet, in Syrien über rund 190 Informanten zu verfügen. Alles Akademiker wie Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure etc., das klingt glaubwürdiger. Indes: Ob die an den verschiedensten kriegerischen Brennpunkten in Syrien jeweils präsent sind, gerade wenn etwas passiert, ist höchst zweifelhaft. Dass die Informanten Kämpfer von dschihadistischen Gruppen sind, wäre glaubwürdiger. Immerhin sind ihre Berichte ja immer gegen Assad gerichtet.

So war es auch vorige Woche bei dem Giftgasangriff auf die Stadt Chan Scheichun in der nordwestlichen syrischen Provinz Idlib. Kamera-Teams waren sofort zur Stelle, um Opfer zu filmen. Rein zufällig natürlich, aber auffallend pünktlich. Sie lieferten Filme und Bilder in alle Welt. Wie das so rasch möglich war, fragte sich niemand.

Einen fundierten Hinweis lieferte der Nahost-Experte und Autor Michael Lüders am 5.4.2017 in der Talkshow von Markus Lanz auf ZDF. Er verwies darauf, dass in der Vergangenheit Giftgasangriffe im Umfeld von großen Syrien-Konferenzen regelmäßig erfolgten. Jetzt sei ein ähnliches Umfeld. Es würden verschiedene Konfliktparteien Giftgas einsetzen, um den internationalen Druck auf den Machthaber Assad zu erhöhen und das Interesse an Syrien in den Vordergrund zu rücken.

2013 war der Giftgasangriff in der Region um Damakus nicht von Assad befohlen worden, wie zunächst behauptet. Die amerikanischen Geheimdienste hielten daher Präsident Barack Obama davon ab, militärisch einzugreifen. Es war vielmehr eine Zusammenarbeit der Al Nusra Front, als al Kaida-Ableger eine der übelsten dschihadistischen Gruppen in Syrien, mit dem türkischen Geheimdienst MIT.

Die Türkei stellt Sarin selbst her und stattete die al-Nusra Front und andere Gruppierungen mit Sarin-Gas aus. Die ersten, die darüber berichtet haben, waren türkische Journalisten. Darunter Can Dündar, der als Chefredakteur der Zeitung „Cumhuriyet“ nach Deutschland ins Exil fliehen musste.

Jetzt könnte es wieder so gewesen sein. Doch es gibt vorerst keine Untersuchungen. Sondern eben nur die Mitteilungen der höchst dubiosen „Syrischen Beobachtungsstelle“, auf die sich denn auch von der FAZ bis zur österreichischen „Die Presse“ die meisten Qualitätszeitungen beziehen.

Dass ausgerechnet Donald Trump, der „America-first-Präsident“, nun den ersten direkten militärischen Angriff der USA auf das Regime Assad befehlen würde, mag daran gelegen sein, dass er gerade den chinesischen Präsidenten in seinem Domizil in Florida zu Gast hatte und Stärke in Richtung Nordkorea demonstrieren wollte.

Erstmals bekämpften die USA also in der Nacht zum Freitag den syrischen Machthaber Assad direkt. Amerikanische Kriegsschiffe feuerten 59 Tomahawk-Rakten auf einen syrischen Militärflugplatz. Als Vergeltungsschlag. Die Begründung von US-Präsident Donald Trump: „Es gibt keinen Zweifel, dass Syrien verbotene chemische Waffen benützt hat. Sogar wunderschöne Babys wurden grausam ermordet. “

Aus Deutschland erhielt Trump wie üblich Rückendeckung von Kanzlerin Angela Merkel: „Dieser Angriff der Vereinigten Staaten von Amerika ist angesichts der Dimension der Kriegsverbrechen, angesichts des Leids unschuldiger Menschen und angesichts der Blockade im UN-Sicherheitsrat nachvollziehbar.“

Trump kündigte am Wochenende an, möglicherweise „zusätzliche Schritte“ zu ergreifen, falls dies nötig und angemessen sei.

In der politischen Talkshow Sonntag abends bei Anne Will von NDR im Ersten behauptete die deutsche Verteidigungsministerin von der Leyen, Assad habe schon 2013 nachweislich einen Giftgasangriff gegen seine Bevölkerung geführt. Anne Will dazu: „Das ist aber nicht erwiesen.“ Von der Leyen beharrte, die Vereinten Nationen und die Organisation zum Verbot chemischer Waffen hätten dies in einem Bericht akribisch nachgewiesen, der im August 2016 veröffentlicht worden sei.

Von der Leyen: „Und er hat mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt wieder Giftgas eingesetzt. Die UN-Resolution besagte 2013, wenn er das noch einmal macht, kann nach Kapitel 7 mit robusten Mitteln, das heißt mit militärischen Mitteln, eingegriffen werden… Ich finde den Warnschuss nachvollziehbar. Es kann nicht sein, dass keiner etwas macht. Insofern haben die USA eindeutig gehandelt und gezeigt: So etwas darf sich nicht wiederholen.“

Dann die Frage von Anne Will an Jan van Aken, den Außenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion „Die Linke“: „Wer verfügt in dieser Region tatsächlich über Giftgas? “

Van Aken, der einst Chemiewaffen-Kontrollor war: „Ich gehe davon aus, dass das Sarin tatsächlich aus dem großen Chemiewaffen-Programm von Assad stammt. Wer es eingesetzt hat, wissen wir nicht. Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass einige von diesen Sarin-Granaten oder Raketen erobert worden sind. Ich selbst habe vor drei Jahren in Syrien deutsche Raketen gefunden, die auch aus einem Waffenlager erobert worden waren. Deswegen gehe ich im Moment davon aus, dass verschiedenste Gruppierungen in Syrien über die Möglichkeit verfügen, Sarin-Granaten oder Raketen einzusetzen. Es ist daher bis heute völlig unklar, wer in Idlib dieses Giftgas am Dienstag eingesetzt hat.“

Und dann attackierte er die Ministerin hart: „Auch hinsichtlich des Giftgasangriffs in der Provinz al Ghouta im Umland von Damaskus ist bis heute unklar, wer es im August 2013 war. Die Vereinten Nationen haben einzig und allein drei Fälle identifiziert, wo sie genau sagen können, wer das eingesetzt hat. Deshalb verstehe ich auch die Debatte hier gar nicht, nach dem Motto: Erst bomben und dann Fragen stellen. Ich bin dafür: erst in Ruhe wissenschaftlich untersuchen, und dann wissen wir, wer es war.“

Und weiter: „Ich bin schockiert, dass Frau Von der Leyen gesagt hat, es ist richtig, einen Warnschuss zu geben. Frau von der Leyen: Es gibt ein Völkerrecht! Und es gibt keine einzige UN-Sicherheitsrats-Resolution, die diesen Angriff von Trump auf irgendeine Stellung in Syrien rechtfertigen würde. Es gibt kein Kapitel 7 der Resolution aus 2013, das berechtigt, dies zu tun. Das wissen sie genau so gut wie ich.“

Damit bezog er sich auf die Einschränkung, dass der UN-Sicherheitsrat sich zwingend erneut damit befassen müsse, was aber nicht geschehen sei. Van Aken: “ Das wissen sie. Und deswegen ist es wirklich eine Irreführung der deutschen Öffentlichkeit wenn sie sagen, es gibt da eine völkerrechtliche Grundlage.“

Auch der Historiker Michael Wolffsohn wies darauf hin, dass der amerikanische Raketenangriff „ völkerrechtlich nicht koscher“ gewesen sei.

Nach dem Ereignis bei Damaskus wurde 2014 das Chemiewaffenprogramm von Assad vernichtet. Aber der Bürgerkrieg in Syrien tobt seit 2011. Van Aken wies daher darauf hin, dass schon in den Jahren vorher bei Kämpfen zwischen dem Regime und Rebellengruppen, die dort Waffenlager erobert hatten, Giftgas darunter gewesen sein könnte. Eben schon vor der vollständigen Vernichtung. So wie im Irak, wo bis heute immer wieder einzelne dieser Granaten auftauchen. Es sei immer möglich, dass verschiedene Personen oder Offiziere Kisten beiseite geschafft hätten.